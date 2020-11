E’ morto Diego Armando Maradona | terribile lutto nel mondo del calcio

Leggi su chenews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ una notizia di pochissimi minuti fa. A 60 anni èoggi. screenshot tvLa leggenda delè morta per un arresto cardiaco oggi alle 13:20 nella sua casa.ha compiuto 60 anni il 30 ottobre. Una notizia che lascia tutti senza parole e che getta nell’interodelinternazionale. Nelle scorse settimane si era sottoposto ad una delicata operazione al cervello. Suo figlioJr era intervenuto in questi giorni per smentire le voci su una presunta ricaduta nella droga da parte del Pibe d’oro che con la sua poesia n campo ha conquistato il cuore di tifosi da tutto il. LEGGI ...