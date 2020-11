E’ morto Diego Armando Maradona, il fuoriclasse che ha incantato il calcio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ultim'ora drammatica proveniente dai media argentini: Diego Armando Maradona è morto questo mercoledì all'età di 60 anni dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio. Inutile il soccorso di tre ambulanze al Barrio San Andres, suo domicilio attuale a Buenos Aires. Diego Armando Maradona aveva 15 anni quandò esordì nel mondo del calcio: entrato nel secondo tempo di Argentinos Juniors-Talleres di Cordoba. La sua squadra, l'Argentinos perdeva 1-0 ed entra al posto di Ruben Anibal Giacobetti. Prende 7 in pagella su El Grafico Maradona e da allora comincia la sua storia con il calcio. "Mi sueñoà mi sueño es jugar en el Mundial. Y ganarloà" diceva alle televisioni che andavano ad intervistarlo a Villa Fiorita, la sua povera ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ultim'ora drammatica proveniente dai media argentini:questo mercoledì all'età di 60 anni dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio. Inutile il soccorso di tre ambulanze al Barrio San Andres, suo domicilio attuale a Buenos Aires.aveva 15 anni quandò esordì nel mondo del: entrato nel secondo tempo di Argentinos Juniors-Talleres di Cordoba. La sua squadra, l'Argentinos perdeva 1-0 ed entra al posto di Ruben Anibal Giacobetti. Prende 7 in pagella su El Graficoe da allora comincia la sua storia con il. "Mi sueñoà mi sueño es jugar en el Mundial. Y ganarloà" diceva alle televisioni che andavano ad intervistarlo a Villa Fiorita, la sua povera ...

