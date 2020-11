Dybala Juventus, l’annuncio a Top Calcio24: “Lo acquisterà Marotta” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dybala Juventus – In queste fredde ore invernali, a tenere banco in casa Juventus è la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, che non ha ancora trovato l’accordo con i bianconeri per il prolungamento del suo contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Sebbene ci sia ancora tempo per provare a raggiungere un accordo che possa soddisfare tutti, al momento le parti sono sostanzialmente distanti. E l’annuncio di Matteo Caronni a Top Calcio 24 relativo ad un presunto addio di Paulo Dybala può essere considerato una vera bomba ad orologeria. Parole che non fanno ben sperare i tifosi bianconeri. Dybala Juventus, bomba a Top Calcio 24 Ospite della trasmissione in onda su Tele Lombardia, il giornalista juventino Matteo Caronni, da sempre ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 novembre 2020)– In queste fredde ore invernali, a tenere banco in casaè la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Paulo, che non ha ancora trovato l’accordo con i bianconeri per il prolungamento del suo contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Sebbene ci sia ancora tempo per provare a raggiungere un accordo che possa soddisfare tutti, al momento le parti sono sostanzialmente distanti. Edi Matteo Caronni a Top Calcio 24 relativo ad un presunto addio di Paulopuò essere considerato una vera bomba ad orologeria. Parole che non fanno ben sperare i tifosi bianconeri., bomba a Top Calcio 24 Ospite della trasmissione in onda su Tele Lombardia, il giornalista juventino Matteo Caronni, da sempre ...

