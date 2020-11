Dua Lipa, 10 cose che (forse non sai) sulla golden girl della musica pop (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono bastati due album a Dua Lipa per diventare una star. E la sua ascesa continua, tanto da essere considerata a tutti gli effetti la nuova golden girl della pop music internazionale. Lo dimostrano le sei nomination che ha appena ricevuto per i Grammy Awards 2021 grazie al suo Future Nostalgia, che sarà anche al centro di Studio 2054, ovvero l'attesissimo live streaming in programma il 27 novembre. Talentuosa, grintosa e affascinante, Dua Lipa è considerata un'icona di stile e sono numerosi gli uomini che rimangono ammaliati da lei ogni volta che canta. 10 cose che (forse) non sai sulla cantautrice britannica 1-La sua live experience in streaming In attesa che si torni alla normalità e alla vita da tour, Dua Lipa sfrutta tutte le ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono bastati due album a Duaper diventare una star. E la sua ascesa continua, tanto da essere considerata a tutti gli effetti la nuovapop music internazionale. Lo dimostrano le sei nomination che ha appena ricevuto per i Grammy Awards 2021 grazie al suo Future Nostalgia, che sarà anche al centro di Studio 2054, ovvero l'attesissimo live streaming in programma il 27 novembre. Talentuosa, grintosa e affascinante, Duaè considerata un'icona di stile e sono numerosi gli uomini che rimangono ammaliati da lei ogni volta che canta. 10che () non saicantautrice britannica 1-La sua live experience in streaming In attesa che si torni alla normalità e alla vita da tour, Duasfrutta tutte le ...

