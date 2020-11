Dpcm Natale, in arrivo le nuove regole del Governo per le festività (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dal prossimo 4 dicembre entrerà in vigore un nuovo Dpcm al cui interno potrebbero essere inserite le nuove norme da rispettare durante il periodo di Natale. Il Governo è attualmente a lavoro su un nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 4 dicembre. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di limitare la diffusione del contagio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dal prossimo 4 dicembre entrerà in vigore un nuovoal cui interno potrebbero essere inserite lenorme da rispettare durante il periodo di. Ilè attualmente a lavoro su un nuovoche dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 4 dicembre. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di limitare la diffusione del contagio L'articolo proviene da YesLife.it.

