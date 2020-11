Dpcm di Natale | ecco cosa potrebbe succedere durante le feste

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il nuovodiconfermare il divieto di spostamento tra regioni ma con deroghe per il ricongiungimento di parenti stretti. Allo studio nuove importanti e prudenti novità che cercheranno di contenere il pericolo di assembramenti. Si vuole evitare il picco raggiunto a ferragosto che ha portato alla seconda ondata di contagi da coronavirus.di, evitare il picco di ferragosto Il governo è lavoro sul nuovodiatteso per il 4 dicembre. Allo centro della discussione l’obbiettivo di evitare quel picco degli spostamenti registratosila settimana di ferragosto che avrebbe scatenato la seconda ondata di contagi da coronavirus. “Sarano autorizzati solo gli spostamenti strettamente necessari”, avvisa il ...

Il governatore spera che da venerdì la Lombardia passi da zona rossa a zona arancione. L'assessore: "Numeri in netto miglioramento, speriamo ...Il governo lavora alla riapertura delle scuole prima di Natale. La data buona per il ritorno in classe sarebbe quella del 9 dicembre.