Dpcm di dicembre: incognita spostamenti. Vietati fino al 20 dicembre? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Nuovo Dpcm dovrebbe essere varato il 3 dicembre Le misure che hanno diviso l‘Italia in diverse aree a seconda del rischio di contagio “scadranno” il 3 dicembre, data per cui si attende un nuovo decreto con le tante attese misure per il periodo di natale. Leggi anche: Dpcm: spostamenti tra regioni e ricongiungimenti La preoccupazione è alta, non si vuole rischiare in un momento in cui, si vede qualche piccolo miglioramento, e c’è stata una diminuzione dell’indice Rt. Si teme che si possa avere un secondo “ferragosto“, come spiega “Corriere Delle Sera“, degli studi hanno mostrato che proprio a metà mese di agosto c’è stato un picco molto alto di movimento che potrebbe aver contribuito alla situazione in cui ci troviamo anche adesso. Si parla così di un decreto valido ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Nuovodovrebbe essere varato il 3Le misure che hanno diviso l‘Italia in diverse aree a seconda del rischio di contagio “scadranno” il 3, data per cui si attende un nuovo decreto con le tante attese misure per il periodo di natale. Leggi anche:tra regioni e ricongiungimenti La preoccupazione è alta, non si vuole rischiare in un momento in cui, si vede qualche piccolo miglioramento, e c’è stata una diminuzione dell’indice Rt. Si teme che si possa avere un secondo “ferragosto“, come spiega “Corriere Delle Sera“, degli studi hanno mostrato che proprio a metà mese di agosto c’è stato un picco molto alto di movimento che potrebbe aver contribuito alla situazione in cui ci troviamo anche adesso. Si parla così di un decreto valido ...

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - Corriere : Impedire che durante le festività invernali si raggiunga il picco di spostamenti: questo è l’obiettivo che il gover… - Agenzia_Ansa : Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il 9 dicembre: è l'ipotesi per la quale sarebbero in pressing il… - 361_magazine : #Dpcm #Natale: spostamenti bloccati fino al 20 dicembre? - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il 9 dicembre: è l'ipotesi per la quale sarebbero i… -