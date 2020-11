Dopo Conte, anche Boris Johnson risponde alla lettera di un bambino preoccupato per Babbo Natale: “Sta già preparando la slitta” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le vacanze di Natale sono alla porte e, mentre in tutto il mondo ci si chiede come e se si potrà festeggiare, il Regno Unito ha già deciso. Per cinque giorni, dal 23 al 27 dicembre, ci sarà un alleggerimento delle restrizioni per permettere di celebrare le feste. Saranno consentiti incontri e cene tra massimo 3 nuclei familiari non conviventi e verranno allentate alcune limitazioni sugli spostamenti. In questo clima, il primo ministro Boris Johnson ha pubblicato su Twitter la risposta alla lettera di Monti, 8 anni, preoccupato per gli spostamenti internazionali di Babbo Natale. Johnson ha deciso di rispondere alle tante letterine inviate al 10 di Downing Street sull’argomento, rassicurando i bambini: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le vacanze disonoporte e, mentre in tutto il mondo ci si chiede come e se si potrà festeggiare, il Regno Unito ha già deciso. Per cinque giorni, dal 23 al 27 dicembre, ci sarà un alleggerimento delle restrizioni per permettere di celebrare le feste. Saranno consentiti incontri e cene tra massimo 3 nuclei familiari non conviventi e verranno allentate alcune limitazioni sugli spostamenti. In questo clima, il primo ministroha pubblicato su Twitter la rispostadi Monti, 8 anni,per gli spostamenti internazionali diha deciso dire alle tante letterine inviate al 10 di Downing Street sull’argomento, rassicurando i bambini: ...

mante : Capisco che faccia gioco a Conte fare confusione ma con la seconda ondata in Italia Ferragosto non c’entra granché.… - bendellavedova : Il Governo #Conte tiene in scacco l’Europa sulla riforma del trattato del #Mes. Come un Governo Orban qualunque, s… - ricpuglisi : Ho pensato a Lilli Gruber che intervista Giuseppe Conte, e subito dopo a Jeremy Paxman che intervista Michael Howar… - clikservernet : Dopo Conte, anche Boris Johnson risponde alla lettera di un bambino preoccupato per Babbo Natale: “Sta già preparan… - Noovyis : (Dopo Conte, anche Boris Johnson risponde alla lettera di un bambino preoccupato per Babbo Natale: “Sta già prepara… -