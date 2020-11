Donna uccisa nel catanzarese: il movente è passionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una Donna è stata uccisa nel catanzarese. È la seconda in appena 24 ore ed il movente è il medesimo per entrambi gli omicidi: quello passionale. La Donna, di 51 anni, è stata uccisa con numerose coltellate a Stalettì, sulla costa ionica catanzarese. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Soverato. Era stato occultato tra gli scogli. Da un primo esame autopico esterno è emerso che il corpo è stato martoriato da molteplici colpi di arma da taglio, verosimilmente un coltello dalla lama lunga. La Donna, hanno detto i familiari, era irreperibile da più di 24 ore. I carabinieri di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro hanno sottoposto a fermo un 36enne che aveva una relazione ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unaè statanel. È la seconda in appena 24 ore ed ilè il medesimo per entrambi gli omicidi: quello. La, di 51 anni, è statacon numerose coltellate a Stalettì, sulla costa ionica. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Soverato. Era stato occultato tra gli scogli. Da un primo esame autopico esterno è emerso che il corpo è stato martoriato da molteplici colpi di arma da taglio, verosimilmente un coltello dalla lama lunga. La, hanno detto i familiari, era irreperibile da più di 24 ore. I carabinieri di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro hanno sottoposto a fermo un 36enne che aveva una relazione ...

A maltrattare e uccidere sono perlopiù coloro che dovrebbero essere i ... donne con motivazione legate al genere con lo scopo di umiliare o sottomettere una donna, è stato un passo in avanti, ma la ...

