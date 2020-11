Donald Trump e Melania mano nella mano alla Casa Bianca (per l’ultimo Ringraziamento) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un gesto scaccia-crisi. O meglio, scaccia-rumors. Donald Trump e la moglie Melania, infatti, si sono presentati mano nella mano al Rose Garden in occasione del Turkey Pardoning, la cerimonia che dal 1947 si svolge ogni anno alla Casa Bianca poco prima del Giorno del Ringraziamento. Nonostante il gossip stia vociferando da settimane di un presunto «divorzio in vista», i due hanno mostrato complicità e tenerezza. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un gesto scaccia-crisi. O meglio, scaccia-rumors. Donald Trump e la moglie Melania, infatti, si sono presentati mano nella mano al Rose Garden in occasione del Turkey Pardoning, la cerimonia che dal 1947 si svolge ogni anno alla Casa Bianca poco prima del Giorno del Ringraziamento. Nonostante il gossip stia vociferando da settimane di un presunto «divorzio in vista», i due hanno mostrato complicità e tenerezza.

Agenzia_Ansa : #USA2020, Donald Trump autorizza la transizione di poteri #ANSA - Agenzia_Ansa : Donald Trump autorizza la transizione di poteri @realDonaldTrump @POTUS @JoeBiden #ANSA - disinformatico : Donald Trump ha cercato di prendersi i meriti del ritorno allo spazio degli Stati Uniti. Un astronauta, Garrett Rei… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: Emily Murphy, amministratrice dell'agenzia governativa Gsa: basta una sua firma per far iniziare ufficialmente la tran… - gioriri : Analogie tra Donald Trump e questo 2020: nessuno dei due se ne vuole andare in modo pacifico. #maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump sarà espulso da Twitter? - Kaitlyn Tiffany Internazionale ‘il 2020 è tutt’altro che finito!’

(ANSA) – WASHINGTON, 25 NOV – "Ma il 2020 è tutt’altro che finito!": lo ha twittato Donald Trump, mentre di fatto è stata già avviata la transizione verso l’amministrazione ...

Covid: Casa Bianca potrebbe presto revocare bando europei

L’amministrazione di Donald Trump sta valutando la possibilità di revocare presto le restrizioni di viaggio imposte ai visitatori europei lo scorso marzo per arginare la diffusione del covid. Secondo ...

(ANSA) – WASHINGTON, 25 NOV – "Ma il 2020 è tutt’altro che finito!": lo ha twittato Donald Trump, mentre di fatto è stata già avviata la transizione verso l’amministrazione ...L’amministrazione di Donald Trump sta valutando la possibilità di revocare presto le restrizioni di viaggio imposte ai visitatori europei lo scorso marzo per arginare la diffusione del covid. Secondo ...