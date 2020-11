TV7Benevento : Dl ristori: Presutto (M5S), 'lavoriamo su calo 33% fatturato per tutte le proroghe fiscali'... -

Ultime Notizie dalla rete : ristori Presutto

Il Tempo

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando per rendere più ampia la platea di soggetti economici a cui venire incontro con il vasto pacchetto di proroghe fiscali in cantiere all'interno del Ristori ...Nuovi termini potrebbero essere fissati ad aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 nov - "Stiamo lavorando per rendere piu' ampia la platea di soggetti economici a cui venire incontro con il ...