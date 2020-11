Dl Covid è legge, le principali novità: c’è l’emendamento Mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il dl Covid passa alla Camera: le principali novità inserite nel testo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera approva il dl Covid nella giornata del 25 novembre 2020 e, dopo il via libera del Senato, è diventato legge. Dl Covid approvato alla Camera Dopo il via libera del Senato, il Dl Covid è stato approvato anche alla Camera con 252 voti a favore e 203 contrari. Dl Covid approvato in Senato Il Senato ha approvato il testo del decreto con 137 voti favorevoli, 86 contrari e 4 astenuti. SenatoLe principali novità Andiamo ad analizzare quelle che sono le principali novità contenute nel testo del decreto. L’uso delle mascherine Per ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il dlpassa alla Camera: leinserite nel testo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera approva il dlnella giornata del 25 novembre 2020 e, dopo il via libera del Senato, è diventato. Dlapprovato alla Camera Dopo il via libera del Senato, il Dlè stato approvato anche alla Camera con 252 voti a favore e 203 contrari. Dlapprovato in Senato Il Senato ha approvato il testo del decreto con 137 voti favorevoli, 86 contrari e 4 astenuti. SenatoLeAndiamo ad analizzare quelle che sono lecontenute nel testo del decreto. L’uso delle mascherine Per ...

Alberto_Cirio : Presentato dal Piemonte disegno di legge per l’istituzione di una “Web tax Covid”. Chiediamo che vengano tassati i… - SardegnaToday : RT @MinistroEconom1: Sono generalmente favorevole ai vaccini, e lo sono anche nei confronti del vaccino per il Covid. Preferisco però dare… - LBrugioni : RT @MinistroEconom1: Sono generalmente favorevole ai vaccini, e lo sono anche nei confronti del vaccino per il Covid. Preferisco però dare… - Rocco_italiano2 : RT @MinistroEconom1: Sono generalmente favorevole ai vaccini, e lo sono anche nei confronti del vaccino per il Covid. Preferisco però dare… - atlantidelibri : RT @Alberto_Cirio: Presentato dal Piemonte disegno di legge per l’istituzione di una “Web tax Covid”. Chiediamo che vengano tassati i colo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid legge Il Dl Covid è legge: prorogate Scia, segnalazioni certificate di agibilità e autorizzazioni paesaggistiche professioneArchitetto Il prossimo incontro tra il Ministro della Salute e l'intergruppo "Mes subito": intervista a Camillo D'Alessandro

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

Zaia: «Fino ad aprile non la sfangheremo»

Covid, il bollettino emesso dalla Regione Veneto riporta oggi mercoledì 25 novembre 2020 76 nuovi decessi (ieri erano 95), dato che porta a 3.353 le morti complessive. I casi ...

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...Covid, il bollettino emesso dalla Regione Veneto riporta oggi mercoledì 25 novembre 2020 76 nuovi decessi (ieri erano 95), dato che porta a 3.353 le morti complessive. I casi ...