DIRETTA Inter-Real Madrid 0-2 | Champions League LIVE | Rodrygo raddoppia | nerazzurri quasi eliminati

(Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Forcing dell’in fase offensiva, ma iltiene botta e conserva il doppio vantaggio. 71? Ottima giocata individuale di Perisic, ma il suo sinistro a giro è appena alto sopra la traversa. 70?cha adesso può dilagare, ma il destro di Hazard sfiora il palo e si spegne sul fondo. 69? Bello schema su palla inattiva del: Kroos trova Vazquez su calcio di punizione, ma la volée dello spagnolo finisce sull’esterno della rete. 67?ormai vicinissimo alla qualificazione: se dovesse finire così, ai Blancos basterebbe vincere il prossimo incontro con lo Shakhtar per volare agli ottavi con una giornata di anticipo. 65? Conte tenta il tutto per tutto inserendo Alexis ...

Inter : ?? | FOTO #InterTorino, il resoconto per immagini della rimonta ?? - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - zazoomblog : DIRETTA Inter-Real Madrid 0-1 Champions League LIVE: nerazzurri sotto di un gol e di un uomo qualificazione lontana… - calciomercatoit : ?? Le notti di Champions e l'addio a Maradona su CMIT TV ???Conduce: @MarcoGiordano6 ??Con: Maurizio Russo,… - RaimondoSecci : @luca_carioli @SkySport Io sto guardando diretta gol ma c'è stato un momento dove mi stavo dimenticando di essere s… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Inter

GRADARA - Visite guidate in streaming alla Rocca di Gradara per riscoprire il monumento più visitato della Marche, chiuso al pubblico dal 6 novembre a causa della pandemia.L’arbitro poteva anche passarci sopra” la sua considerazione in diretta) i tifosi dell’Inter non l’hanno presa bene, anche perché ha lasciato in dieci i nerazzurri quando erano già sotto con il Real ...