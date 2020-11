DIRETTA Inter-Real Madrid 0-2, Champions League LIVE: i Blancos espugnano San Siro, nerazzurri a un passo dall’eliminazione (Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! Il Real Madrid batte l’Inter 2 a 0 e si avvicina notevolmente alla qualificazione. 90? Due minuti di recupero a San Siro. 89? Inter già certa aritmeticamente di non poter raggiungere il primo posto del gruppo B. Speranze al lumicino invece per il secondo posto quando mancano due giornate al termine del raggruppamento. 87? Nel frattempo la UEFA comunica che il secondo gol del Real Madrid viene considerato autogol di Hakimi, e non rete di Rodrygo. 86? Blancos in gestione del 2-0. L’Inter rischia di perdere la testa in questo finale: ammonito Sensi. 84? Real Madrid che prova a congelare il pallone con un lungo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI! Ilbatte l’2 a 0 e si avvicina notevolmente alla qualificazione. 90? Due minuti di recupero a San. 89?già certa aritmeticamente di non poter raggiungere il primo posto del gruppo B. Speranze al lumicino invece per il secondo posto quando mancano due giornate al termine del raggruppamento. 87? Nel frattempo la UEFA comunica che il secondo gol delviene considerato autogol di Hakimi, e non rete di Rodrygo. 86?in gestione del 2-0. L’rischia di perdere la testa in questo finale: ammonito Sensi. 84?che prova a congelare il pallone con un lungo ...

