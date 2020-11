DIRETTA Inter-Real Madrid 0-1, Champions League LIVE: si torna in campo per il secondo tempo, nerazzurri a caccia della rimonta (Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Il Real Madrid si conferma non impeccabile in fase difensiva, anche a causa dell’assenza di Sergio Ramos, perciò l’Inter può e deve crederci nonostante l’inferiorità numerica. 56? Perisic arriva sul fondo e mette in mezzo un bel cross, ma Courtois anticipa Lukaku in uscita. 54? Bella fiammata dell’Inter!! Lukaku domina fisicamente, Gagliardini ci prova dal limite ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa. 53? Ancora proteste vibranti dei giocatori nerazzurri per una trattenuta in area su Gagliardini. Anche in questo caso però Taylor lascia proseguire. 52? Hakimi si guadagna un buon calcio di punizione sulla fascia. L’Inter deve sfruttare queste palle inattive per provare ad acciuffare il pari… 50? Kroos ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Ilsi conferma non impeccabile in fase difensiva, anche a causa dell’assenza di Sergio Ramos, perciò l’può e deve crederci nonostante l’inferiorità numerica. 56? Perisic arriva sul fondo e mette in mezzo un bel cross, ma Courtois anticipa Lukaku in uscita. 54? Bella fiammata dell’!! Lukaku domina fisicamente, Gagliardini ci prova dal limite ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa. 53? Ancora proteste vibranti dei giocatoriper una trattenuta in area su Gagliardini. Anche in questo caso però Taylor lascia proseguire. 52? Hakimi si guadagna un buon calcio di punizione sulla fascia. L’deve sfruttare queste palle inattive per provare ad acciuffare il pari… 50? Kroos ...

