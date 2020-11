DIRETTA Inter-Real Madrid 0-1, Champions League LIVE: dominio totale dei Blancos, nerazzurri alle corde (Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? Calcio di punizione al limite dell’area a disposizione per i tiratori dell’Inter. Grande chance per i nerazzurri… 23? Real Madrid molto basso e compatto negli ultimi 30 metri per difendere il vantaggio. 22? Fuori misura il tiro dalla distanza di Arturo Vidal. L’Inter prova ad aumentare il ritmo anche in attacco. 20? Prima ammonizione del match: Gagliardini stende Modric e riceve il giallo. 19? Troppi errori in fase offensiva per l’Inter, che non riesce sinora a rendersi pericolosa dalle parti di Courtois. 17? Altra occasione clamorosa per i Blancos! Mendy troppo altruista con un passaggio di troppo quando poteva sicuramente tirare in porta da ottima posizione… 16? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? Calcio di punizione al limite dell’area a disposizione per i tiratori dell’. Grande chance per i… 23?molto basso e compatto negli ultimi 30 metri per difendere il vantaggio. 22? Fuori misura il tiro dalla distanza di Arturo Vidal. L’prova ad aumentare il ritmo anche in attacco. 20? Prima ammonizione del match: Gagliardini stende Modric e riceve il giallo. 19? Troppi errori in fase offensiva per l’, che non riesce sinora a rendersi pericolosa dparti di Courtois. 17? Altra occasione clamorosa per i! Mendy troppo altruista con un passaggio di troppo quando poteva sicuramente tirare in porta da ottima posizione… 16? ...

