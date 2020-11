Dionisi, all. Empoli: “Siamo felici di aver passato il turno” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli, ha parlato così dopo che la sfida col Brescia non è stata disputata per l’assenza degli avversari. La situazione è insolita, avevamo percepito che ci poteva essere questa possibilità. Siamo contenti di aver passato il turno, avremmo preferito giocarcela sul campo ma prendiamo atto della situazione. È tutto atipico, eravamo abituati a giocare anche se senza tifosi, stavolta era senza avversari. Faremo allenamento e penseremo alla prossima sfida. Abbiamo perso minuti ed esperienza, avrebbero giocato altri elementi che meritavano di scendere in campo. L’Empoli affronterà il Napoli al prossimo turno di Coppa Italia al San Paolo il 13 gennaio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessio, allenatore dell’, ha parlato così dopo che la sfida col Brescia non è stata disputata per l’assenza degli avversari. La situazione è insolita, avevamo percepito che ci poteva essere questa possibilità. Siamo contenti diil turno, avremmo preferito giocarcela sul campo ma prendiamo atto della situazione. È tutto atipico, eravamo abituati a giocare anche se senza tifosi, stavolta era senza avversari. Faremo allenamento e penseremo alla prossima sfida. Abbiamo perso minuti ed esperienza, avrebbero giocato altri elementi che meritavano di scendere in campo. L’affronterà il Napoli al prossimo turno di Coppa Italia al San Paolo il 13 gennaio. L'articolo ilNapolista.

