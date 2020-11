Diletta Leotta riceve un regalo insapettato, ma non è da Scardina. – FOTO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una FOTO che ritrae la bella Diletta Leotta con un regalo, ma stavolta il mittente non sembra per nulla essere Scardina. Diletta Leotta (instagram)Diletta Leotta è una delle donne che maggiormente ha saputo affermarsi nel mondo dello spettacolo. La possibilità quindi di creare un vero e proprio brand si è palesata per lei che non si è fatta sfuggire l’occasione. Il suo nome è garanzia di guadagno e quindi qualità, sia televisiva che radiofonica. Leggi qui —> Cecilia Rodriguez, la barca non sembra stabile ma il panorama è mozzafiato Leggi qui –> Mercedes Henger: il costume rosso fuoco rischia di sfuggire e la vista è fantastica – VIDEO Quest’anno si è affermata ancor di più, sfruttando anche e soprattutto la ... Leggi su kronic (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unache ritrae la bellacon un, ma stavolta il mittente non sembra per nulla essere(instagram)è una delle donne che maggiormente ha saputo affermarsi nel mondo dello spettacolo. La possibilità quindi di creare un vero e proprio brand si è palesata per lei che non si è fatta sfuggire l’occasione. Il suo nome è garanzia di guadagno e quindi qualità, sia televisiva che radiofonica. Leggi qui —> Cecilia Rodriguez, la barca non sembra stabile ma il panorama è mozzafiato Leggi qui –> Mercedes Henger: il costume rosso fuoco rischia di sfuggire e la vista è fantastica – VIDEO Quest’anno si è affermata ancor di più, sfruttando anche e soprattutto la ...

cortomuso : RT @tempoweb: Solo un asciugamano indosso, così Diletta #Leotta fa impazzire i fan - tempoweb : Solo un asciugamano indosso, così Diletta #Leotta fa impazzire i fan - infoitcultura : Diletta Leotta, coccole in auto proprio con lui: che minigonna! – VIDEO - infoitcultura : Diletta Leotta, gambe in bella mostra e non è sola – FOTO - infoitcultura : Diletta Leotta e Lorenza Di Prima, due amiche inseparabili: “Sempre insieme” -