Diego Armando Maradona se n’è andato Il calcio piange il più grande

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Se n’èall’età di 60 anni, il piùtalento che ilmondiale abbia mai conosciuto. A darne notizia è il sito del quotidiano argentino Clarin, secondo cui sarebbe stato un arresto cardiorespiratorio la causare il decesso del Pibe de Oro.si trovava nella casa di Tigre, alle porte di Buenos Aires, in seguito all’operazione alla testa effettuata tre settimane fa. Non sarebbe bastato, sempre secondo la ricostruzione dei media argentini, l’intervento tempestivo di tre ambulanze per evitare il peggio. Nato a Lanus il 30 ottobre del 1960,ha scritto pagine indelebili della storia delmondiale trascinando l’Argentina alla vittoria ...