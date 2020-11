Diego Armando Maradona, lo specchio dell’Argentina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dalla periferia di Buenos Aires agli emiri di Dubai, dalla Coppa del mondo agli ospedali psichiatrici e alla lotta contro la tossicodipendenza: le montagne russe di un campione che ha segnato la storia del calcio. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dalla periferia di Buenos Aires agli emiri di Dubai, dalla Coppa del mondo agli ospedali psichiatrici e alla lotta contro la tossicodipendenza: le montagne russe di un campione che ha segnato la storia del calcio. Leggi

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - marcmarquez93 : D.E.P. Diego Armando Maradona ???? - fawkes9_guy : RT @gippu1: I cinque minuti e otto secondi per cui, molto banalmente, non c'è mai stato nessuno e non ci sarà mai, nella storia, uno come D… - vrai_groot : RT @demagistris: Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! -