Di Maio | Fico e Crimi rappresentano la catastrofe antropologica del potere

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sentire, Die gli altri ex gerarchi minori e maggiori dei Vaffa-Day invocare il «rispetto del Parlamento» e la «responsabilità istituzionale» delle opposizioni conferma che solo gli stupidi non cambiano idea, ma solo i mascalzoni riescono a farlo rivendicando la coerenza della contraddizione e l’equivalenza tra il volto e la maschera. Il totalitarismo, del resto, non è solo il regime della violenza, ma in primo luogo quello della menzogna come unica e necessaria forma di verità politica. Non c’è dunque da stupirsi che i banditori dell’odio e dell’invidia sociale contro la Casta, sbarcati nelle disprezzate istituzioni, oggi si votino a quell’inconfondibile qualunquismo predicatorio e moralistico, che dovrebbe rinnegare la vecchia politica e ne diventa invece una parodia grottesca e sinistra. Il fatto è che non c’è ...