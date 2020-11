Di Maio “E' il momento di superare anche gli steccati ideologici” (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha causato sofferenze umane e prodotto effetti drammatici sull'economia e sulla società. E la prima lezione che abbiamo appreso riguarda proprio il valore del multilateralismo. Un strumento spesso sottovalutato, ma forse l'unico in grado di fronteggiare le presenti e future crisi globali. Il multilateralismo non è un concetto astratto, non è qualcosa di sfuggente, bensì costituisce un rilevante elemento di concretezza che ha immediate ripercussioni sia sulla nostra sicurezza, sia sull'economia e sulla vita di ogni singolo cittadino”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lettera a la Repubblica. “Il primo dicembre l'Italia assumerà la Presidenza di turno del G20 con l'obiettivo non solo di rafforzare la cooperazione internazionale per far fronte all'emergenza sanitaria, ma anche di guardare al futuro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha causato sofferenze umane e prodotto effetti drammatici sull'economia e sulla società. E la prima lezione che abbiamo appreso riguarda proprio il valore del multilateralismo. Un strumento spesso sottovalutato, ma forse l'unico in grado di fronteggiare le presenti e future crisi globali. Il multilateralismo non è un concetto astratto, non è qualcosa di sfuggente, bensì costituisce un rilevante elemento di concretezza che ha immediate ripercussioni sia sulla nostra sicurezza, sia sull'economia e sulla vita di ogni singolo cittadino”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, in una lettera a la Repubblica. “Il primo dicembre l'Italia assumerà la Presidenza di turno del G20 con l'obiettivo non solo di rafforzare la cooperazione internazionale per far fronte all'emergenza sanitaria, madi guardare al futuro, ...

