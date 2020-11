Detto Fatto salta la puntata dopo le polemiche sul video di Come fare la spesa sui tacchi (Di mercoledì 25 novembre 2020) ‘Detto Fatto’ non è andato in onda! dopo una serie di polemiche, la trasmissione non è stata trasmessa. Come mai? Durante la puntata di ieri 24 novembre 2020, ‘Detto Fatto‘ aveva infatti mandato in onda un tutorial su Come camminare sui tacchi andando a fare la spesa. Questo video del tutto surreale ha creato non L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) ‘’ non è andato in onda!una serie di, la trasmissione non è stata trasmessa.mai? Durante ladi ieri 24 novembre 2020, ‘‘ aveva infatti mandato in onda un tutorial sucamminare suiandando ala. Questodel tutto surreale ha creato non L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - Alba03661914 : @softoppini Ma ho visto che a Fra non fregava praticamente nulla di quello che diceva ne di chiarire, lo ha fatto p… - dukana2 : RT @dukana2: #DettoFatto lo schifo alla #RaiMontagnaDiMerda ??tutorial per fare??spesa scatena l'ira del #web: 'Non è un provino per un porn… -

Ultime Notizie dalla rete : Detto Fatto “Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 23 al 27 novembre Tv Sorrisi e Canzoni No Dad in piazza: In Campania scelte criminali. Unici in Europa ad aver fatto solo 2 settimane di scuola in 8 mesi

Nel giorno in cui a Napoli gli studenti fino a 6 anni tornano in aula, in piazza del Plebiscito scioperano i lavoratori Usb di scuola e servizi educativi 0-6. Alla manifestazione sono presenti anche a ...

Voli, prove anti-Covid: dal tampone di Alitalia e Delta a Fiumicino al vaccino di Qantas

I test rapidi in aeroporto si estendono ai voli Alitalia e Delta tra Roma e gli Usa, cade l’obbligo di quarantena. Test anche sulle tratte da Roma per la Germania. Sperimentazione di Lufthansa sulla M ...

Nel giorno in cui a Napoli gli studenti fino a 6 anni tornano in aula, in piazza del Plebiscito scioperano i lavoratori Usb di scuola e servizi educativi 0-6. Alla manifestazione sono presenti anche a ...I test rapidi in aeroporto si estendono ai voli Alitalia e Delta tra Roma e gli Usa, cade l’obbligo di quarantena. Test anche sulle tratte da Roma per la Germania. Sperimentazione di Lufthansa sulla M ...