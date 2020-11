Detto Fatto, Salini furioso: «Episodio gravissimo. Faremo valutazioni sul futuro del programma» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Fabrizio Salini L’AD Rai Fabrizio Salini è intervenuto a gamba tesa sul caso del «tutorial sexy» di Detto Fatto. Il top manager di Viale Mazzini ha bollato l’accaduto come un “Episodio gravissimo“, annunciando l’avvio di un’istruttoria per accertare le responsabilità. Queste le sue lapidarie dichiarazioni: “Un Episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma“. Il richiamo inequivocabile di Salini è arrivato dopo le scuse del direttore di Rai2 Ludovico Di Meo, che a sua volta aveva ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020) FabrizioL’AD Rai Fabrizioè intervenuto a gamba tesa sul caso del «tutorial sexy» di. Il top manager di Viale Mazzini ha bollato l’accaduto come un ““, annunciando l’avvio di un’istruttoria per accertare le responsabilità. Queste le sue lapidarie dichiarazioni: “Un, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendosuldi questo“. Il richiamo inequivocabile diè arrivato dopo le scuse del direttore di Rai2 Ludovico Di Meo, che a sua volta aveva ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - __Towanda : Credo che il tutorial di detto fatto volesse essere semplicemente una presa in giro, ma sono mancati i tempi comici… - maaxxx95 : @lolitaaround @robertatalia_ @zszsara @speroscherzi_ scrivono una trasmissione di 2 ore al giorno. Possibile che al… -