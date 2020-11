“Detto Fatto”, il tutorial spiega come essere sexy durante la spesa: è bufera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da ieri, spopola sui social il siparietto andato in onda durante “Detto Fatto”, trasmissione del pomeriggio di Rai2 condotta da Bianca Guaccero. durante la trasmissione di ieri pomeriggio, Bianca Guaccero ed Emily Angelillo hanno interpretato una serie di scenette in cui l’ospite, Emily, spiegava alle spettatrici come essere sexy durante la spesa al supermercato. La Rai, televisione nazionale e quindi servizio pubblico, è ora sotto accusa per aver mandato in onda il siparietto che svilisce e offende ogni donna. E questo proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. >> Coronavirus, Salvini inventa il “divieto di albero di Natale” Il siparietto su Rai2: tutorial per la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da ieri, spopola sui social il siparietto andato in onda, trasmissione del pomeriggio di Rai2 condotta da Bianca Guaccero.la trasmissione di ieri pomeriggio, Bianca Guaccero ed Emily Angelillo hanno interpretato una serie di scenette in cui l’ospite, Emily,va alle spettatricilaal supermercato. La Rai, televisione nazionale e quindi servizio pubblico, è ora sotto accusa per aver mandato in onda il siparietto che svilisce e offende ogni donna. E questo proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. >> Coronavirus, Salvini inventa il “divieto di albero di Natale” Il siparietto su Rai2:per la ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - alessio_gaudino : @Gia_Uss90 @MasterAb88 @bianca_guaccero @peregopaola Nessuno parla di detto fatto? Autori, conduttori? - GiusySib : RT @trash_italiano: #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' https://t… -

