“Detto fatto”, fai la spesa col tacco 12? La sinistra grida al sessismo in Rai (video) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Pd si indigna e si straccia le vesti per un tutorial di pochi secondi andato in onda all’interno di Detto Fatto. Trasmissione condotta da Bianca Guaccero su Rai2. Di che si tratta? Di un video dove la pole dancer Emily Angelillo, con un look molto sexy, spiega come fare la spesa al supermercato senza essere goffe, ancheggiando col carrello e col tacco dodici. Una cosa effettivamente fuori dalla realtà. A quale donna può interessare la posa sexy davanti agli scaffali, neanche fossimo nella sceneggiatura di un cinepanettone? Detto fatto, i toni drammatici del Pd Ciò che stupisce tuttavia sono i toni drammatici che il Pd utilizza per denunciare il video, il programma, l’ad della Rai, tutta Raidue, le donne nel Cda e giù giù fino all’ultimo dei dirigenti di Viale Mazzini. Una polemica che puzza da lontano un miglio di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Pd si indigna e si straccia le vesti per un tutorial di pochi secondi andato in onda all’interno di Detto Fatto. Trasmissione condotta da Bianca Guaccero su Rai2. Di che si tratta? Di undove la pole dancer Emily Angelillo, con un look molto sexy, spiega come fare laal supermercato senza essere goffe, ancheggiando col carrello e coldodici. Una cosa effettivamente fuori dalla realtà. A quale donna può interessare la posa sexy davanti agli scaffali, neanche fossimo nella sceneggiatura di un cinepanettone? Detto fatto, i toni drammatici del Pd Ciò che stupisce tuttavia sono i toni drammatici che il Pd utilizza per denunciare il, il programma, l’ad della Rai, tutta Raidue, le donne nel Cda e giù giù fino all’ultimo dei dirigenti di Viale Mazzini. Una polemica che puzza da lontano un miglio di ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Genjuro75 : Nel criticare la trasmissione 'Detto Fatto' avete usato il termine pole dancer riferito a #EmilyAngelillo in senso… - Raffael84132541 : RT @ProfCampagna: Possiamo scrivere tutti i tweet di solidarietà che vogliamo. Possiamo rispettare tutte le donne del mondo. Ma se in un pr… -

