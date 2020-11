Detto Fatto, dopo la bufera social salta la puntata di oggi. Cancellata dal sito la puntata scandalo (Di mercoledì 25 novembre 2020) dopo la puntata scandalo di ieri sul ‘tutorial per fare la spesa in modo sexy‘, è scoppiata una bufera sui social che ha Fatto saltare la puntata programmata di oggi. Oltretutto poche ore fa è sparita, dalla piattaforma streaming RaiPlay, la replica della puntata. La conduttrice Bianca Guaccero, ieri pomeriggio sul suo Instagram aveva salutato i suoi fans scrivendo “Grazie a tutti ragazzi! Ci vediamo domani!“, eppure la puntata oggi non è andata in onda, sostituita invece da un film. Sarà colpa della puntata vergognosa di ieri? Leggi anche: Detto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020)ladi ieri sul ‘tutorial per fare la spesa in modo sexy‘, è scoppiata unasuiche hare laprogrammata di. Oltretutto poche ore fa è sparita, dalla piattaforma streaming RaiPlay, la replica della. La conduttrice Bianca Guaccero, ieri pomeriggio sul suo Instagram aveva salutato i suoi fans scrivendo “Grazie a tutti ragazzi! Ci vediamo domani!“, eppure lanon è andata in onda, sostituita invece da un film. Sarà colpa dellavergognosa di ieri? Leggi anche:...

