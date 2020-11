Del Piero: «Cresciuto con Maradona. Quella punizione…» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessandro Del Piero ricorda Diego Maradona e racconta di come sia Cresciuto con il suo mito. Le parole dell’ex capitano bianconero Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha ricordato Diego Maradona. Le parole dell’ex capitano sul Pibe de Oro. «Personalmente, indossando il 10 che rappresenta il meglio che un giocatore potesse dare, posso dire che è stato un maestro, un’icona che ci ha fatto vedere le cose per la prima volta. Sono Cresciuto in un’età con Maradona, Platini e Zico, per fede tifavo per Platini ma la punizione a due in area con la Juventus ha lasciato tutti inebetiti. Cercavi sempre di imitare quelli che erano i tuoi idoli, coloro che ti ispirano. Un giorno in piena notte mi chiamò Ciro Ferrara dicendomi di andare a conoscere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessandro Delricorda Diegoe racconta di come siacon il suo mito. Le parole dell’ex capitano bianconero Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Delha ricordato Diego. Le parole dell’ex capitano sul Pibe de Oro. «Personalmente, indossando il 10 che rappresenta il meglio che un giocatore potesse dare, posso dire che è stato un maestro, un’icona che ci ha fatto vedere le cose per la prima volta. Sonoin un’età con, Platini e Zico, per fede tifavo per Platini ma la punizione a due in area con la Juventus ha lasciato tutti inebetiti. Cercavi sempre di imitare quelli che erano i tuoi idoli, coloro che ti ispirano. Un giorno in piena notte mi chiamò Ciro Ferrara dicendomi di andare a conoscere ...

