"Decessi da Covid", numeri ufficiali inventati? Il chirurgo da Giordano: "Di cosa stanno morendo oggi i malati" | Video (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Sono morti di Covid, il paziente fragile muore di Covid". Paolo Spada, chirurgo vascolare dell'Humanitas, parla a Fuori dal coro su Italia 1 delle cartelle cliniche delle oltre 50mila vittime ufficiali dell'epidemia di coronavirus in Italia. "Vi posso dare la nostra percezione da medici ospedalieri", spiega il chirurgo a Mario Giordano. Il sospetto, diffuso, è che molti dei Decessi vengano classificati come "Covid" quando in realtà il virus si innesta su un quadro clinico già altamente compromesso. C'è chi addirittura tira in ballo le autopsie mancanti. "Mi spiace dirlo - sgombra il campo dagli equivoci Spada -, quelli di questi giorni non sono numeri inventati e sono tutti morti per insufficienza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Sono morti di, il paziente fragile muore di". Paolo Spada,vascolare dell'Humanitas, parla a Fuori dal coro su Italia 1 delle cartelle cliniche delle oltre 50mila vittimedell'epidemia di coronavirus in Italia. "Vi posso dare la nostra percezione da medici ospedalieri", spiega ila Mario. Il sospetto, diffuso, è che molti deivengano classificati come "" quando in realtà il virus si innesta su un quadro clinico già altamente compromesso. C'è chi addirittura tira in ballo le autopsie mancanti. "Mi spiace dirlo - sgombra il campo dagli equivoci Spada -, quelli di questi giorni non sonoe sono tutti morti per insufficienza ...

