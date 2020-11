Debitori | da gennaio basteranno 100 euro per diventare cattivi pagatori

(Di giovedì 26 novembre 2020) Lucia Izzo - In vigore dal 1°2021 le nuove regolepee sul default. Imprese a rischio a causa delle soglie molto basse per essere considerate in stato di inadempienza verso le banche.

VoceAmicaItalia : Debitori: da gennaio 2021 basteranno 100 euro per diventare cattivi pagatori - #cronaca - TriscarMariella : Ho trovato interessante questa pagina: -

Ultime Notizie dalla rete : Debitori gennaio

Studio Cataldi

PALERMO – Commissari, liquidatori, manager e sindaci in carica come Leoluca Orlando o ex nel caso di Diego Cammarata. Sono tutti indagati dalla Procura della Repubblica di Palermo per la bancarotta de ...Si svolgerà giovedì 3 dicembre alle ore 15 il nuovo consiglio comunale di Casamicciola. Il civico consesso si terrà nei locali del Capricho di Piazza Marina, con l’eventuale seconda convocazione ...