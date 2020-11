De Ligt Juventus, leader nato: “Sul gol ho sbagliato io. Se giochiamo alti…” (Di mercoledì 25 novembre 2020) DE Ligt Juventus – Dopo l’ottimo esordio stagionale contro il Cagliari, ieri Matthijs De Ligt non è stato solido e roccioso come al solito. Infatti da un suo errore nasce il gol del Ferencvaros. L’olandese però ha soli 20 anni si sta dimostrando un leader nato con capacità difensive, ma non solo, fuori dal comune. Infatti le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport nel post partita ne sono la prova. Parole da leader vero. De Ligt Juventus, le parole dell’olandese Matthijs De Ligt ha commentato a Sky Sport la partita vinta dalla Juventus per 2-1 contro il Ferencvaros: “Oggi è stata molto difficile, il Ferencvaros ha giocato bene, sono rimasti molto corti e così era complicato cercare i giocatori tra le linee. Noi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 novembre 2020) DE– Dopo l’ottimo esordio stagionale contro il Cagliari, ieri Matthijs Denon è stato solido e roccioso come al solito. Infatti da un suo errore nasce il gol del Ferencvaros. L’olandese però ha soli 20 anni si sta dimostrando uncon capacità difensive, ma non solo, fuori dal comune. Infatti le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport nel post partita ne sono la prova. Parole davero. De, le parole dell’olandese Matthijs Deha commentato a Sky Sport la partita vinta dallaper 2-1 contro il Ferencvaros: “Oggi è stata molto difficile, il Ferencvaros ha giocato bene, sono rimasti molto corti e così era complicato cercare i giocatori tra le linee. Noi ...

