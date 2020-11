David Beckham | moglie | figli | età | vita privata e Instagram del grande ex calciatore inglese

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, lae il profilodi, giàcampione del calcioed europeo e oggi dirigente e imprenditore nel mondo del calcio e del marketing. Chi è ladie qual è la sua età? Come ognun sa, ladiè niente meno che la ex Spice Girl Victoria Adams, sposata il 4 luglio del 1999. La ex Spice Girl ha un anno più del celebre marito. Chi sono idi? I signorihanno quattro, tre maschi e una femmina. Si chiamano Brooklyn Joseph, 21 anni, Romeo ...