Dalla Lega altre fake news xenofobe: "Il Governo approva il 'decreto invasione'" (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Lega è furibonda per l'apporvazione di un emendamento ai ricovertiti decreti sicurezza che riduce i tempi delle procedure per le richieste di cittadinanza. Una conquista di civiltà che agli occhi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laè furibonda per l'apporvazione di un emendamento ai ricovertiti decreti sicurezza che riduce i tempi delle procedure per le richieste di cittadinanza. Una conquista di civiltà che agli occhi ...

borghi_claudio : CHI E' QUESTO PAZZO??? E' sicuramente quel sovranista di Borghi che voleva inserire nel contratto di governo quella… - nicolaebasta : RT @vitcastagna: Oltre ai burocrati, ci sono ex mogli a dirigere e pure mogli di amici assunte come segretarie. #lapeggiore_destra_disempre… - notte33 : RT @vitcastagna: Oltre ai burocrati, ci sono ex mogli a dirigere e pure mogli di amici assunte come segretarie. #lapeggiore_destra_disempre… - aranciaverde : RT @vitcastagna: Oltre ai burocrati, ci sono ex mogli a dirigere e pure mogli di amici assunte come segretarie. #lapeggiore_destra_disempre… - vitcastagna : Oltre ai burocrati, ci sono ex mogli a dirigere e pure mogli di amici assunte come segretarie.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Lega “Relazioni omosessuali gravi depravazioni”. Consigliere comunale scaricato dalla Lega il Giornale “Positivi al Covid de La Pascola in centro storico?”, la Lega chiede spiegazioni

Imola. Il capogruppo leghista in consiglio comunale Daniele Marchetti chiede al sindaco Panieri lumi su eventuali controlli delle forze dell'ordine su ospiti de La Pascola ...

Dalla Lega altre fake news xenofobe: “Il Governo approva il ‘decreto invasione’”

Per i leghisti è sbagliato organizzare corsi di italiano e di orientamento al lavoro per i richiedenti asilo, perché l'integrazione per loro è una parolaccia ...

Imola. Il capogruppo leghista in consiglio comunale Daniele Marchetti chiede al sindaco Panieri lumi su eventuali controlli delle forze dell'ordine su ospiti de La Pascola ...Per i leghisti è sbagliato organizzare corsi di italiano e di orientamento al lavoro per i richiedenti asilo, perché l'integrazione per loro è una parolaccia ...