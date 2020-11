(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ben consapevole che la proposta di federazione non sarà mai digerita da Silvio Berlusconi, ma neanche da Giorgia Meloni, Matteoin modo più defilato si dedica al suo vero progetto: la riorganizzazione del partito sul territorio. A cui ha ricominciato a mettere le mani dopo lo stop elettorale alle scorse Regionali. Con un doppio obiettivo: migliorare il raccordo centro-territori (leggi: controllare ed eventualmente depotenziare i governatori, a partire da Luca Zaia) e plasmare sempre di più lanazionale a sua immagine e somiglianza. E così, senza troppa pubblicità, si susseguono gli incontri con coordinatori e amministratori locali. L’ultimo stamattina a Roma, dove il Capitano ha confermato la volontà di commissariare i vertici locali e concludere il tesseramento entro dicembre (altro punto dolente: delle vecchie tessere leghiste, molto ...

welikeduel : Nuovi aggiornamenti dal Veneto, a cura del Bepi Molon di Tele Pojanistan di Andrea Pennacchi #propagandalive - Aleajactaest31 : Dal Veneto al Lazio, i "pieni poteri" di Salvini nella Lega | L'HuffPost - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Dal Veneto al Lazio, i 'pieni poteri' di Salvini nella Lega - HuffPostItalia : Dal Veneto al Lazio, i 'pieni poteri' di Salvini nella Lega - PasquaWinery : “Amarone della Valpolicella DOCG virtual tasting' è la degustazione virtuale organizzata a #wine2wineexhibition dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Veneto

Covid, il Veneto raggiunge la fascia 5 Il sistema delle fasce istituito dalla Regione Veneto stabilisce la gravità del livello di rischio epidemiologico in base alla percentuale di posti letto ...Presentata la Guida Michelin 2021: i numeri, le new entry, i premi speciali e le nuove stelle verdi come riconoscimento alla sostenibilità ...