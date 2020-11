Dakar 2021 | presentato il percorso della nuova edizione 7646 chilometri complessivi | 321 veicoli iscritti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Si è svolta quest’oggi la presentazione ufficiale, prossimadel rally raid più impegnativo ed importante al mondo. Ilsarà quasi completamente inedito (tra l’80 ed il 90% rispetto al 2020), anche se si disputerà per il secondo anno consecutivo in Arabia Saudita. La corsa scatterà il 2 gennaiocon il prologo, una stage di 11 km che deciderà in pratica l’ordine di partenza per la seconda tappa del 3 gennaio. In totale saranno 12 le prove cronometrate previste, con una sola giornata di riposo in programma il 9 gennaio. 7.646da percorrere, di cui 4.767 cronometrati (quindi valevoli per le classifiche generali) e 2.879 di trasferimento. Tappa Marathon inserita tra la stage n.7 e la stage n.8, in cui gli equipaggi non ...