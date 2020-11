DA APRILE SENZA STIPENDIO I LAVORATORI DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI (Di mercoledì 25 novembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo: LAVORATORI da mesi SENZA STIPENDIO nell’assordante silenzio e nel disinteresse del datore di lavoro scenderanno in piazza, giovedì prossimo, per rivendicare il diritto alla retribuzione. La Filcams Cgil di Trapani ha proclamato lo stato di agitazione e la protesta delle lavoratrici e dei LAVORATORI, circa duecento in tutto, della società cooperativa Azione sociale... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo:da mesinell’assordante silenzio e nel disinteresse del datore di lavoro scenderanno in piazza, giovedì prossimo, per rivendicare il diritto alla retribuzione. La Filcams Cgil di Trapani ha proclamato lo stato di agitazione e la protesta delle lavoratrici e dei, circa duecento in tutto, della società cooperativa Azione sociale... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Lavoratori da mesi senza stipendio nell’assordante silenzio e nel disinteresse ... della Filcams Cgil Anselmo Gandolfo – non percepiscono lo stipendio dal mese di aprile, mentre altri dallo scorso ...

