Cyberpunk 2077 avrà missioni emozionanti come il Barone Sanguinario di The Witcher 3 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi di questo 2020 e, anche se il rinvio dell'uscita a dicembre ha deluso molti fan, ogni nuovo dettaglio sull'RPG di CD Projekt RED non fa che aumentare l'entusiasmo dei giocatori. Questa volta, alcune nuove informazioni su Cyberpunk 2077 provengono dal game designer Pawe? Kapa?a, che ha anticipato a tutti i fan la presenza nel gioco di una missione che si preannuncia molto particolare ed emozionante, ai livelli della quest del Barone Sanguinario di The Witcher 3. Su Twitter, Kapa?a ha detto: "ho appena completato una certa missione in Cyberpunk 2077 e anche se di solito non mi emoziono giocando, ho dovuto fare una pausa. I quest designer e scrittori hanno creato un'esperienza incredibile".

