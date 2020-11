DPCgov : #21novembre Maltempo #Calabria ore 18: Crotone e Isola di Capo Rizzuto le località più colpite. Alcuni quartieri ev… - FirenzePost : Crotone: altri 52 migranti arrivano in barca a vela. Guardia finanza ferma 2 presunti scafisti - tetapisan : RT @BenedettaSulla: Di Crotone mi è sempre piaciuto il fatto che sappiano più gli altri sulla tua vita che tu stesso - GildaTallarico : RT @BenedettaSulla: Di Crotone mi è sempre piaciuto il fatto che sappiano più gli altri sulla tua vita che tu stesso - missansia_ : RT @BenedettaSulla: Di Crotone mi è sempre piaciuto il fatto che sappiano più gli altri sulla tua vita che tu stesso -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone altri

CN24TV

“Ho dato la mia disponibilità a fare il commissario della sanità in Calabria” Così all’Adnkronos Salute, Luigi Varratta, ex prefetto di Reggio Calabria, tra i nomi più papabili al ruolo di commissario ...L’ex prefetto di Reggio Calabria spunta tra i nomi presi in considerazione del Governo “Ho dato la mia disponibilità a fare il commissario della sanità in Calabria. Sono stato contattato come altri ca ...