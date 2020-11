Crisi Dybala: così alla Juventus non serve (Di mercoledì 25 novembre 2020) Paulo Dybala è diventato un caso nella Juventus, ben oltre le difficoltà in campo e una condizione che tarda ad arrivare. L'argentino si è perso nei meandri dell'inizio della stagione, dopo aver chiuso quella passata con un brutto infortunio rimediato nel tentativo di dare una mano negli ultimi minuti della sfida con il Lione, la partita dell'addio alla Champions League e a Maurizio Sarri. Era il centro bianconero (Ronaldo escluso), si è ritrovato ai margini e non è stato nemmeno fortunato perché la sua preparazione è stata complicata dai viaggi in nazionale e da un'infiammazione che lo ha costretto a un bombardamento di antibiotici che tolgono forza alle gambe. Però c'è di più nel momento nero di Dybala, che da migliore dell'anno scorso, premio meritatosi soprattutto nello sprint di luglio a suon di gol e punti, è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pauloè diventato un caso nella, ben oltre le difficoltà in campo e una condizione che tarda ad arrivare. L'argentino si è perso nei meandri dell'inizio della stagione, dopo aver chiuso quella passata con un brutto infortunio rimediato nel tentativo di dare una mano negli ultimi minuti della sfida con il Lione, la partita dell'addioChampions League e a Maurizio Sarri. Era il centro bianconero (Ronaldo escluso), si è ritrovato ai margini e non è stato nemmeno fortunato perché la sua preparazione è stata complicata dai viaggi in nazionale e da un'infiammazione che lo ha costretto a un bombardamento di antibiotici che tolgono forza alle gambe. Però c'è di più nel momento nero di, che da migliore dell'anno scorso, premio meritatosi soprattutto nello sprint di luglio a suon di gol e punti, è ...

MAMOMA48195361 : @Pistogolblasta2 Se pensi che fra Lautaro e Dybala quello sempre in crisi è il primo... - Manufin11 : Dybala è entrato in crisi mistica - paam1972 : Riassunto primo tempo #JuveFerencvaros : Una catena di sx imbarazzante con #AlexSandro e #Bernardeschi. I due cent… - Maggico7 : @BiRaskolnikov @Silvia_Mio86 Ma il problema ora come ora per me è l'ingaggio. Si è capito, la juve non lo reputa sc… - Giusepp84623364 : Per la conduttrice di Sportitalia un Dybala in crisi.?????????? -