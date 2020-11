Covid, Speranza: l'acquisto dei vaccini sarà centralizzato (Di mercoledì 25 novembre 2020) A differenza degli altri vaccini, comprati a livello regionale, per l'anti-Covid 'l'acquisto sarà centralizzato e gestito dallo Stato'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) A differenza degli altri, comprati a livello regionale, per l'anti-'l'e gestito dallo Stato'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, ...

SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre' #Covid - berlusconi : Lancio un appello a tutte le persone malate di Covid, a chi è ricoverato negli ospedali, alle loro famiglie: non la… - andreadesider10 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano strategic… - nelenondelmondo : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano strategic… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid, Speranza: "Epidemia presente, ma curva contagi è piegabile" Adnkronos Potrebbe essere richiesta per spostarsi dopo il vaccino

Non si sa ancora quando inizierà la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia, ma il 2 dicembre il ministro Speranza presenterà un Piano strategico sulla vaccinazione. Un aspetto che non dovrà ...

Speranza: «Piano vaccini il 2 dicembre»

Vaccino anti-Covid, il ministro Roberto Speranza ha annunciato che sarà gestito dallo Stato, non dalle Regioni, e che in Italia verrà distribuito il 13,65% di quelli ...

Non si sa ancora quando inizierà la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia, ma il 2 dicembre il ministro Speranza presenterà un Piano strategico sulla vaccinazione. Un aspetto che non dovrà ...Vaccino anti-Covid, il ministro Roberto Speranza ha annunciato che sarà gestito dallo Stato, non dalle Regioni, e che in Italia verrà distribuito il 13,65% di quelli ...