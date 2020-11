Covid | Speranza ‘disegna’ il Natale degli italiani | “Messa? Attualmente c’è un coprifuoco”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCosa si potrà fare e cosa non si potrà fare a? Le festività bussano alla porta ma quest’anno la situazione sarà diversa, bisognerà inevitabilmente tenere conto di una pandemia in atto e non commettere gli errori dell’estate. Il Governo è al lavoro per un nuovo dpcm che dovrebbe arrivare agli inizi di dicembre. A fare il punto, nel frattempo, ci ha pensato Roberto. Il Ministro della salute è intervenuto alla trasmissione Di Martedì, affrontando varie tematiche. Messa di– “Valuteremo, al momento c’è un coprifuoco alle 22 e non sono possibili attività di nessun tipo, faremo una valutazione. Non è stata ancora presa una decisione, valuteremo sulla base dei dati epidemiologici dei prossimi giorni. Dobbiamo ridurre tutte le occasioni in cui il virus si può diffondere“. Pranzi e cenoni – “È ...