Covid Serie A, nuovo positivo nel Cagliari: Juventus in ansia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Covid Serie A – Giovanni Simeone è risultato positivo al Covid-19, lo annuncia la società Cagliari con un comunicato ufficiale. L’attaccante argentino figlio del Cholo, allenatore dell’Atletico Madrid, è risultato positivo al Coronavirus. La Juventus è in ansia perché sabato scorso l’attaccante giocò da titolare contro la compagine bianconera. Dunque paura per un possibile contagio nella squadra bianconera. Covid Serie A, Simeone positivo Il Cholito è sceso in campo sabato sera contro la Juventus nella gara finita con la vittoria dei bianconeri. Intanto continuano ad essere sempre di più i calciatori positivi in Serie A. La Juventus ora è preoccupata ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 novembre 2020)A – Giovanni Simeone è risultatoal-19, lo annuncia la societàcon un comunicato ufficiale. L’attaccante argentino figlio del Cholo, allenatore dell’Atletico Madrid, è risultatoal Coronavirus. Laè inperché sabato scorso l’attaccante giocò da titolare contro la compagine bianconera. Dunque paura per un possibile contagio nella squadra bianconera.A, SimeoneIl Cholito è sceso in campo sabato sera contro lanella gara finita con la vittoria dei bianconeri. Intanto continuano ad essere sempre di più i calciatori positivi inA. Laora è preoccupata ...

