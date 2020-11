Covid, quasi 60 milioni di casi nel mondo - AstraZeneca: il vaccino costerà 3 euro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono quasi 60 milioni i casi di coronavirus registrati nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Le vittime complessive sono invece oltre 1,4 milioni. Attesa oggi la decisione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono60di coronavirus registrati nel, secondo i dati della Johns Hopkins University. Le vittime complessive sono invece oltre 1,4. Attesa oggi la decisione del ...

Nuove dimissioni e minori ingressi per patologie respiratorie legate al CoVSars19. Negli ospedali di Varese, Luino, Tradate e Angera cento pazienti in meno in una settimana ...

Vaccino AstraZeneca, Wittum: “Dosi già a Roma, costerà meno di 3 euro”

L'ad di AstraZeneca fa il punto sul vaccino sviluppato dall'azienda: alcune dosi sono già a Roma, costerà meno di 3 euro ed è efficace al 70%.

Nuove dimissioni e minori ingressi per patologie respiratorie legate al CoVSars19. Negli ospedali di Varese, Luino, Tradate e Angera cento pazienti in meno in una settimana ...