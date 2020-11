Covid, oggi 25.853 nuovi casi, 722 morti. Speranza: il 2 dicembre il piano del vaccino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tornano a salire i nuovi positivi dopo i dati incoraggianti di ieri. Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 25.853 nuovi casi a fronte di 230.007 tamponi. Ieri erano stati 23.232 con 188.659 tamponi. Molto alto ancora il numero dei decessi: 722 i morti (ieri erano stati 853). Con 31.819 dimessi-guariti in più in un giorno, gli attualmente positivi scendono leggermente a 791.697. 6.689 in meno rispetto a ieri, quando c’era stato un aumento di 1.537 unità. Risale la curva dei positivi: 25.853 nuovi casi Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della Sanità, pubblicato anche sul sito della Protezione civile. Il totale dei morti da Covid sale così a 52.028. Il numero totale dei casi sfiora il milione e mezzo dall’inizio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tornano a salire ipositivi dopo i dati incoraggianti di ieri. Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 25.853a fronte di 230.007 tamponi. Ieri erano stati 23.232 con 188.659 tamponi. Molto alto ancora il numero dei decessi: 722 i(ieri erano stati 853). Con 31.819 dimessi-guariti in più in un giorno, gli attualmente positivi scendono leggermente a 791.697. 6.689 in meno rispetto a ieri, quando c’era stato un aumento di 1.537 unità. Risale la curva dei positivi: 25.853Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della Sanità, pubblicato anche sul sito della Protezione civile. Il totale deidasale così a 52.028. Il numero totale deisfiora il milione e mezzo dall’inizio ...

Risalgono leggermente da 23.232 a 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia ma con ben 42mila tamponi in più. Ma anche se in calo rispetto a ieri resta altissimo il numero delle vittime: altre 722 ...

Zaia: «In Veneto oggi 76 morti. Fino ad aprile non la sfangheremo, piano per l'emergenza»

Covid, il bollettino emesso dalla Regione Veneto riporta oggi mercoledì 25 novembre 2020 76 nuovi decessi (ieri erano 95), dato che porta a 3.353 le morti complessive. I casi ...

