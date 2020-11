Covid, ministro Boccia: “Posti letto in Sicilia? Abbiamo avviato ispezione insieme ai Nas. Aspettiamo risultati” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quello che è accaduto in Sicilia è oggetto di approfondimento. Il ministero della Salute, in collaborazione con i Nas, ha avviato un’ispezione iniziata il 23 novembre e che dovrebbe concludersi tra oggi e domani. Aspettiamo quelle valutazioni ma ribadiamo che i cittadini devono avere fiducia totale nelle istituzioni. I dati devono essere rigorosi e trasparenti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, durante il question time alla Camera rispondendo ad un’interrogazione sul caso Sicilia, dove ci sarebbero discrepanze tra i posti letto Covid disponibili e quelli comunicati dalla Regione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quello che è accaduto inè oggetto di approfondimento. Il ministero della Salute, in collaborazione con i Nas, haun’iniziata il 23 novembre e che dovrebbe concludersi tra oggi e domani.quelle valutazioni ma ribadiamo che i cittadini devono avere fiducia totale nelle istituzioni. I dati devono essere rigorosi e trasparenti”. Lo ha detto ilper gli Affari regionali, Francesco, durante il question time alla Camera rispondendo ad un’interrogazione sul caso, dove ci sarebbero discrepanze tra i postidisponibili e quelli comunicati dalla Regione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

