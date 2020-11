Covid, medico di famiglia deceduto in 5 giorni: il ricordo della figlia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La storia del medico di famiglia del centro di Napoli morto a causa Covid ha commosso la cittadinanza. Daniele Cagnacci, 64 anni, aveva scoperto di aver contratto il virus pochi giorni fa. Da lì un rapido peggioramento delle condizioni cliniche. Il medico non ce l’ha fatta ed è deceduto 5 giorni dopo aver appreso di essere positivo. La figlia Sarah ha dedicato un ricordo al padre scomparso: “Papà vorrei trovare le parole giuste ma non le ho. Hai fatto il medico fino alla fine, perché tu eri così, buono e disponibile per tutti sempre… quante volte mi sono arrabbiata perché eri al telefono la domenica a pranzo o quando tornavi tardi a casa e mi preoccupavo… tu mi rispondevi che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La storia deldidel centro di Napoli morto a causaha commosso la cittadinanza. Daniele Cagnacci, 64 anni, aveva scoperto di aver contratto il virus pochifa. Da lì un rapido peggioramento delle condizioni cliniche. Ilnon ce l’ha fatta ed èdopo aver appreso di essere positivo. LaSarah ha dedicato unal padre scomparso: “Papà vorrei trovare le parole giuste ma non le ho. Hai fatto ilfino alla fine, perché tu eri così, buono e disponibile per tutti sempre… quante volte mi sono arrabbiata perché eri al telefono la domenica a pranzo o quando tornavi tardi a casa e mi preoccupavo… tu mi rispondevi che ...

