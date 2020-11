Covid, la Bulgaria in emergenza: nuove restrizioni fino a Natale (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Il governo ha prorogato fino a gennaio lo stato di allerta per l’epidemia di coronavirus La Bulgaria ha dichiarato nella mattinata di mercoledì che prenderà nuove misure per contrastare la seconda ondata di coronavirus, che sta colpendo pesantemente il Paese in queste settimane. Rimarranno chiuse L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) . Il governo ha prorogatoa gennaio lo stato di allerta per l’epidemia di coronavirus Laha dichiarato nella mattinata di mercoledì che prenderàmisure per contrastare la seconda ondata di coronavirus, che sta colpendo pesantemente il Paese in queste settimane. Rimarranno chiuse L'articolo proviene da Inews.it.

Virus1979C : #Coronavirus In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 119 decessi, il numero complessivo delle vittime… - italy_exit : La Cina ha la via della sega. Napoli la via del contrabbando tramite Bulgaria?? Magari oltre sigarette ed armi potre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bulgaria Bulgaria: principali trend macroeconomici per il post-Covid. Assolombarda Covid, la Bulgaria in emergenza: nuove restrizioni fino a Natale

Covid, la Bulgaria in emergenza: nuove restrizioni fino a Natale. Il governo ha prorogato fino a gennaio lo stato di allerta per l'epidemia ...

Covid: Polonia, i nuovi decessi aumentano del 35%

(ANSA) - BELGRADE, 25 NOV - La Polonia, nell'ultimo periodo il paese dell'Europa centro-orientale più colpito dalla pandemia, ha osservato nell'ultima settimana un calo dei nuovi casi, effetto delle d ...

Covid, la Bulgaria in emergenza: nuove restrizioni fino a Natale. Il governo ha prorogato fino a gennaio lo stato di allerta per l'epidemia ...(ANSA) - BELGRADE, 25 NOV - La Polonia, nell'ultimo periodo il paese dell'Europa centro-orientale più colpito dalla pandemia, ha osservato nell'ultima settimana un calo dei nuovi casi, effetto delle d ...