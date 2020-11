Covid Italia, bollettino di oggi 25 novembre 2020: 25.853 nuovi casi, 722 morti. Oltre 230 mila tamponi (Di mercoledì 25 novembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 25 novembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 25.853, 722 i morti. I pazienti ricoverati in terapia... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 novembre 2020) La situazioneinin base aldi25. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 25.853, 722 i. I pazienti ricoverati in terapia...

lorepregliasco : Oggi 853 morti COVID. I dati sui casi fortunatamente segnano un rallentamento della crescita, ma il numero di deces… - berlusconi : Il Covid ha aggravato uno squilibrio già presente in Italia fra i garantiti e coloro che non lo sono. Tutti gli ita… - ilfoglio_it : Se l’Italia è indietro con il suo piano per i vaccini per il Covid è perché il governo e il suo commissario non han… - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #25novembre - GiaPettinelli : Covid: 25.853 casi in 24 ore in Italia, 722 morti. Terapie intensive +32, rapporto tamponi-positivi all'11% - Sanit… -