Covid, il governo lavora alla riapertura delle scuole: il 9 dicembre la possibile data del rientro in classe (Di mercoledì 25 novembre 2020) Covid, il governo lavora alla riapertura delle scuole dal 9 dicembre Potrebbe essere il 9 dicembre la data scelta dal governo per la riapertura di tutte quelle scuole chiuse a causa dell’epidemia di Covid-19. Il Dpcm attualmente in vigore, la cui scadenza è fissata per il 3 dicembre, prevede infatti la chiusura di tutti i licei con didattica a distanza anche per gli alunni di seconda e terza media che vivono nelle cosiddette zone rosse. Rimane in presenza, invece, la didattica per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie, ad eccezion fatta come detto per le seconde e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020), ildal 9Potrebbe essere il 9lascelta dalper ladi tutte quellechiuse a causa dell’epidemia di-19. Il Dpcm attualmente in vigore, la cui scadenza è fissata per il 3, prevede infatti la chiusura di tutti i licei con didattica a distanza anche per gli alunni di seconda e terza media che vivono nelle cosiddette zone rosse. Rimane in presenza, invece, la didattica per ledell’infanzia,elementari emedie, ad eccezion fatta come detto per le seconde e ...

berlusconi : Il Covid ha aggravato uno squilibrio già presente in Italia fra i garantiti e coloro che non lo sono. Tutti gli ita… - ladyonorato : In UK la Suprema Corte giudica TOTALITARIO il controllo del governo sul Natale in nome del Covid ... almeno c’è anc… - ilfoglio_it : Se l’Italia è indietro con il suo piano per i vaccini per il Covid è perché il governo e il suo commissario non han… - 6harvest_ny : RT @Stefbazzi: 'Il medico dà i numeri del #Covid e ha chiesto se per lo 0,05% di probabilità di morire incontrando la Covid valga la pena… -