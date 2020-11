Covid, Garattini: «La Lombardia mi ha deluso, medici lasciati soli in trincea» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Scienziato, farmacologo, fondatore dell’Istituto Mario Negri. «Bisogna ripensare la Sanità come un esercito per difenderci. Avremmo bisogno di poterci fidare, invece si parla di scienza come di calcio al bar» Leggi su corriere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Scienziato, farmacologo, fondatore dell’Istituto Mario Negri. «Bisogna ripensare la Sanità come un esercito per difenderci. Avremmo bisogno di poterci fidare, invece si parla di scienza come di calcio al bar»

